2019 Superhero Family 5K

Join us on Saturday, August 3 at 7 a.m. for the UnidosUS SuperHero Family 5k, brought to you by Herbalife Nutrition.

This year’s SuperHero Family 5k will start at 7 a.m. and end at 9 a.m.

Hundreds of participants dressed in their favorite superhero costume—from avid runners to families with pets and strollers—will run/walk through the beautiful Embarcadero Marina Park and Seaport Village area. Join us as we take a moment out to exercise our bodies and celebrate our health the superhero way!

The race is free and open to the public, but registration is required.

La 5k de UnidosUS para familias superheroínas

Acompáñanos el sábado 3 de agosto a las 7 a.m. para la 5K de UnidosUS para las familias superheroínas, patrocinada por Herbalife Nutrition.

La 5K de UnidosuS para familias superheroínas será de las 7a.m. a las 9 a.m.

Cientos de participantes vestidos de sus superhéroes favoritos – desde ávidos corredores hasta familias con portabebés – correrán o caminarán por el hermoso embarcadero Marina Park y el área de Seaport Village. ¡Acompáñanos mientras tomamos un momento para ejercitar nuestro cuerpo y nuestra mente y celebramos de nuestra salud como superhéroes!

La registración para la 5K es gratuita y está abierta a todo el público.