The Basics: Memory Loss, Dementia, and Alzheimer's Disease (Spanish)

Learn about the diagnosis, causes risk factors, stages, and treatment of Alzheimer’s disease.

Aprenda sobre:

-La diferencia entre la perdida de memoria, la demencia, y la enfermedad de Alzheimer

-Los síntomas del Alzheimer y de otros tipos de dementia

-El proceso del diagnostic

-Porque la detección temprana es crucial para el tratamiento y la planificación

-Cuales son los pasos a seguir si usted o un ser querido recibe un diagnostic de Alzheimer querido recibe un diagnostic de Alzheimer.