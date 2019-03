Bilingual Storytime

This bilingual program is designed for preschool children to experience both English and Spanish in a fun, engaging setting. We will read stories, sing in both languages, dance, and play.

Este programa bilingüe ha sido diseñado para que los niños de temprana edad experimenten con los idiomas Inglés y Español en un ambiente divertido. En cada sesión leeremos cuentos en ambos idiomas, bailaremos y jugaremos.

Second Friday each month.

Segundo viernes de cada mes.