Content Partners : San Diego DIY noise-space

San Diego!!

Friday March 8, 2019

Noise / Experimental show at: Content Partners DIY space

We cannot publish the address / ask a friend or email:

Itsonlydeathbooking@gmail.com

PERFORMING LIVE

Beehive (Chico)

https://beehive1.bandcamp.com/

SOLV (San Diego) noise / experimental

https://paleryder66.bandcamp.com/

Secret Mutilator (Los Angeles)

https://secretmutilatormusic.bandcamp.com/

Corrvus (Los Angeles)

https://corrvus.bandcamp.com/

TieGameRivalry (San Diego)

https://rivalry.bandcamp.com/

9pm / Content Partners venue / Byo___b

HEADBANGER FACE ON!!