Day of Play 2019

Day of Play, a free community event for the whole family, will include hands-on cooking and gardening activities, take-home crafts, physical activities, nutrition games and contests, tasting of a selection of Olivewood recipes, a special activity area for children ages 0-5, raffle prizes, and more!

Day of Play es un evento comunitario gratuito para toda la familia. Incluirá actividades de jardinería, manualidades para llevar a casa, actividades físicas, juegos de nutrición y concursos, degustación de una selección de recetas de Olivewood, una zona de actividad especial para los niños de 0-5 años, rifas, premios ¡y mucho más!