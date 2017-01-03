Ghilbi 3: A Hayao Miyazaki Fan Art Show
BASIC Urban 410 10th Ave, San Diego, California 92101
Local artists pay tribute to the legendary animator behind films like Spirited Away and My Neighbor Totoro.
Art by
ALLY PIZZO
ANGELA YUAN
ARYANA MOHAMMADI
BIANCA ELYSIA
BREE MANAHAN
BREANNE TERRAZAS
BROOKE KESINGER
CALE MCBURNIE
CHRIS JAY
CLOBBERSMASH
DESIREE ENANO
EL VAQUERO MUERTO
FABIANA FOCA
KARA HALLETT
KAYLENE MARIE
KELLI URABE
KUNERIA
MADELINE HANLON
MARISSA FERNANDEZ
MISHANTHROPE
PATRICIA LEDEZMA
RAMELYN BALLON
RICHARD CHAUDAVIS
TAMMY FARRIS
TESS ARMSTRONG
TYRA LEFFERT
ZARD APUYA
more TBA
Fashion by
JEWLERY DESIGNS BY SARAH BARGER
VIXEN
Music by
JON QUEST
DJ POKKEY
Info
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Art , East Village