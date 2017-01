Ghilbi 3: A Hayao Miyazaki Fan Art Show

Local artists pay tribute to the legendary animator behind films like Spirited Away and My Neighbor Totoro.

Art by

ALLY PIZZO

ANGELA YUAN

ARYANA MOHAMMADI

BIANCA ELYSIA

BREE MANAHAN

BREANNE TERRAZAS

BROOKE KESINGER

CALE MCBURNIE

CHRIS JAY

CLOBBERSMASH

DESIREE ENANO

EL VAQUERO MUERTO

FABIANA FOCA

KARA HALLETT

KAYLENE MARIE

KELLI URABE

KUNERIA

MADELINE HANLON

MARISSA FERNANDEZ

MISHANTHROPE

PATRICIA LEDEZMA

RAMELYN BALLON

RICHARD CHAUDAVIS

TAMMY FARRIS

TESS ARMSTRONG

TYRA LEFFERT

ZARD APUYA

more TBA

Fashion by

JEWLERY DESIGNS BY SARAH BARGER

VIXEN

Music by

JON QUEST

DJ POKKEY