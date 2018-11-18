Robert Zelickman & Friends - Chamber Music Recital
UCSD Conrad Prebys Concert Hall 9500 Gilman Dr., La Jolla, California 92093
Robert Zelickman- Clarinet, Päivikki Nykter- Violin & Viola, Mari Kawamura- Piano.
Program (order to be determined):
Fantasy Sonata by John Ireland for Clarinet & Piano Trios for Clarinet
Viola & Piano by Kalevi Aho and Mozart Trios for Clarinet
Violin & Piano by Khachaturian & Milhaud
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UCSD Conrad Prebys Concert Hall 9500 Gilman Dr., La Jolla, California 92093 View Map
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La Jolla