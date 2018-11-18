Robert Zelickman & Friends - Chamber Music Recital

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UCSD Conrad Prebys Concert Hall 9500 Gilman Dr., La Jolla, California 92093

Robert Zelickman- Clarinet, Päivikki Nykter- Violin & Viola, Mari Kawamura- Piano.

Program (order to be determined):

Fantasy Sonata by John Ireland for Clarinet & Piano Trios for Clarinet

Viola & Piano by Kalevi Aho and Mozart Trios for Clarinet

Violin & Piano by Khachaturian & Milhaud

Info
UCSD Conrad Prebys Concert Hall 9500 Gilman Dr., La Jolla, California 92093 View Map
Music
La Jolla
to Google Calendar - Robert Zelickman & Friends - Chamber Music Recital - 2018-11-18 15:00:00 Yahoo Calendar - Robert Zelickman & Friends - Chamber Music Recital - 2018-11-18 15:00:00 Hotmail / Windows Live Calendar - Robert Zelickman & Friends - Chamber Music Recital - 2018-11-18 15:00:00 iCalendar - Robert Zelickman & Friends - Chamber Music Recital - 2018-11-18 15:00:00