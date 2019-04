Undergraduate Honors: Remi Ha, piano

Prelude and Fugue No. 11 in F Major, BWV 880 - J .S. Bach

Piano Sonata in E Flat Maj or No. 18, Op. 31 - Ludwig van Beethoven

I. Allegro

II. Scherzo- Allegro vivace

Ill. Menuetto- Moderato e grazioso

IV. Presto con fuoco

Estampes - Claude Debussy

I. Pagodes

II. La soiree dans Grenade

II. Jardins sous la plu ie

6 Encores - Luciano Berio

I. brin(1990)

II. leaf (1990)

Ill. wasserklavier(l965)

VI. feuerklavier (1989)