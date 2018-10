2018 Readers Polls: San Diego life

× Expand bestof2018logo

Best Beach

*La Jolla Shores

Black’s Beach, Coronado Beach, Moonlight State Beach, Ocean Beach, Pacific Beach

Best Career College

*National University

California College San Diego, NewSchool of Architecture, The Art Institute of California - San Diego, UC San Diego Extension, University of Phoenix

Best College or University

*San Diego State University

California State University San Marcos, Point Loma Nazarene University, University of California, San Diego, University of San Diego.

Best Community College

*San Diego Mesa College

Grossmont College, MiraCosta College, Palomar College, San Diego City College, Southwestern College

Best Elected Official

*Todd Gloria

Chris Ward, David Alvarez, Esther Sanchez, Mary Salas, Matt Hall

Best Hiking

*Torrey Pines State Reserve

Cowles Mountain, Iron Mountain Trailhead, Mount Laguna, Stonewall Peak Trail

Best Monument or Landmark

*Coronado Bridge

Cabrillo National Monument, Mt. Soledad National Veterans Memorial, North Park Water Tower, The Cardiff Kook, USS Midway Museum

Best Neighborhood

*North Park

Little Italy, Normal Heights, Ocean Beach, Pacific Beach, Third Avenue Chula Vista

Best Place for a Family Outing

*San Diego Zoo

Balboa Park, Brainy Actz Escape Rooms, The Living Coast Discovery Center, San Diego Zoo Safari Park, SeaWorld San Diego

Best Place to Get Married

*Hotel Del Coronado

Bali Hai Restaurant, Hilton San Diego Bayfront, Prado, Rancho Bernardo Inn, San Diego Botanic Garden

Best Place to Go Camping

*Anza-Borrego Desert State Park

La Jolla Indian Campground, San Elijo State Beach, San Onofre State Beach, South Carlsbad State Beach Campground

Best Public Park

*Balboa Park

Bayside Park, Buddy Todd Park, Chicano Park, Kate Sessions Park, Mission Bay Park

Best Radio Program

*KPBS Morning Edition

Dave, Shelly & Chainsaw, Kramer & Geena, 91X Loudspeaker, Rock 105.3 The Show, Xavier the X-man

Best Radio Station

*KPBS

100.7 KFMB-FM, 101.5 KGB, 91X, 94/9, Magic 92.5

Best San Diego Day Trip

*Julian

Big Bear Lake, Idyllwild, Palm Springs, Rancho La Puerta, Tijuana

Best Sports Team

*San Diego Padres

Club Tijuana Xolos, San Diego Gulls, San Diego Sockers, SDSU Aztecs, University of San Diego Toreros

Best Tourist Attraction

*San Diego Zoo

Balboa Park, La Jolla Cove, The Living Coast Discovery Center, SeaWorld San Diego, USS Midway Museum

Best TV Anchor

*Kimberly Hunt

Barbara-Lee Edwards, Jason Austell, Kathleen Bade, Raoul Martinez, Shally Zomorodi

Best TV Station

*Fox 5

ABC 10, CBS 8, KPBS, KUSI 9/51, NBC 7

Best TV Weathercaster

*Aloha Taylor

Angelica Campos, Chrissy Russo, Dagmar Midcap, Jodi Kodesh, Shawn Styles