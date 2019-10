2019 Readers Polls: Drink

Best Bar in San Diego County

• The Rabbit Hole

The Shout! House

Taste & Thirst

Inside Out

Señor Grubby’s

Best Bar to Play Pool

• The Silver Fox Lounge

McGregor’s Grill

The Manhattan

Sunshine Company Saloon

Good Guys Tavern

Best Beach Bar

• Wonderland Ocean Pub

Waterbar San Diego

Mavericks Beach Club

Sunshine Company Saloon

The Duck Dive

Best Bloody Mary

• Small Bar

Farmer’s Table

Taste & Thirst

Señor Grubby’s

Garage Kitchen & Bar

Best Cidery

• Bivouac Ciderworks

Julian Hard Cider

Newtopia Cyder

Serpentine Cider

Guthrie CiderWorks

Best Cigar Lounge

• Hoffer’s Cigar Bar

Gran Havana Cigar & Hookah Lounge

Churchill Cigar lounge

Cigar Cave, Fifth Avenue

Cigars and Coffee

Best Cocktail Lounge

• Polite Provisions

Park & Rec

Taste & Thirst

Martinis Above Fourth | Table + Stage

Ginger’s

Best Coffeehouse

• Dark Horse Coffee Roasters

Better Buzz Coffee Roasters

Caffe Calabria

S3 Coffee Bar

Grindhouse

Best Craft Beer Bar

• Hamilton’s Tavern

Machete Beer House

Waypoint Public

Taste & Thirst

Iron Pig Alehouse

Best Craft Cocktail Bar

• Polite Provisions

Royale

Taste & Thirst

Park & Rec, Park Boulevard

Madison

Best Downtown / Gaslamp Bar

• The Shout! House

Barleymash

Taste & Thirst

Whiskey Girl

The Smoking Gun SD

Best East County Bar

• Grand Ole BBQ Flinn Springs

Good Guys Tavern

The Hills Local Pub

Pete’s Place

Eastbound Bar & Grill

Best Gentlemen’s Club

• Pacers

Cheetahs

Deja Vu

Pure Platinum Kearny Mesa

Les Girls

Best Happy Hour

• Royale

Fred’s Mexican Cafe

Taste & Thirst

Madison

Señor Grubby’s

Best Hookah Lounge

• Myst Lounge

Gran Havana Cigar & Hookah Lounge

3 Kings Hookah Lounge

Cafe Europe

Tabac

Best Irish Pub

• The Ould Sod

The Field Irish Pub

O’Sullivan’s Irish Pub & Restaurant

Hooleys Irish Pub

Patrick’s Gaslamp Pub

Best Jukebox at a Bar

• Live Wire

Royale

Machete Beer House

Taste & Thirst

Good Guys Tavern

Best Karaoke Bar

• The Lamplighter

Redwing Bar & Grill

Til-Two Club

Werewolf

The Merrow

Best LGBTQ Bar

• Urban MO’s Bar & Grill

Gossip Grill

Redwing Bar & Grill

Rich’s

Uptown Tavern

Best Local Craft Beer (specific beer)

•.394 Pale Ale

Modern Times Fruitland

Hop-Fu!

The Hatch @ Latchkey Brewing Hopsucker

Best Local Craft Distillery

• Cutwater Spirits

You & Yours Distilling Co.

Old Harbor Distilling Co.

619 Spirits North Park

Malahat Spirits

Best Margarita

• Baja Betty’s

Casa Guadalajara

Tamarindo

Señor Grubby’s

Fred’s Mexican Café

Best Martini

• Martinis above 4th

Turf Club

Taste & Thirst

Noble Experiment

Cowboy Star

Best Michelada

• Barrio Dogg

Salud

Señor Grubby’s

Tamarindo

The Smoking Gun

Best Neighborhood Bar

• Whistle Stop

Royale

Bluefoot Bar and Lounge

Taste & Thirst

Good Guys Tavern

Best New Bar (open since 7/2018)

• Fernside

Dough Nations

Louisiana Purchase

Sign of the Whale

Tahona Bar

Best New Brewery (open since 7/2018)

• Juneshine

Original 40 Brewing Company

Kairoa Brewing Company

Latchkey Brewing Company

Gravity Heights

Best North County Bar

• Union Kitchen & Tap

Brigantine

Señor Grubby’s

The Regal Seagull

Churchill’s Pub & Grille

Best Outdoor/Rooftop Bar

• Altitude Sky Lounge

Kairoa Brewing Company

Park & Rec

10 Barrel Brewing

Redwing Bar & Grill

Best San Diego Brew Pub

• Blind Lady Ale House

North Park Beer Company

Hillcrest Brewing Company

Kairoa Brewing Company

Original 40 Brewing Company

Best San Diego Brewery

• AleSmith Brewing Company

Coronado Brewing Company | Brew Pub

Belching Beaver North Park

Latitude 33 Brewing Company

Latchkey Brewing Company

Best San Diego Dive Bar

• Waterfront Bar & Grill

Bar Pink

The Silver Fox Lounge

The High Dive

Good Guys Tavern

Best San Diego Winery

• Bernardo Winery

Orfila Vineyards and Winery

Carruth Cellars Wine Garden

Pali Wine Co.

Forgotten Barrel Winery

Best Smoothie/Juice Bar

• Senor Mangos

Everbowl

The Mad Beet

Northside Shack

Juice Kaboose

Best South Bay Bar

• Machete Beer House

The Manhattan

Bar Sin Nombre

Thr3e Punk Ales Brewing Co.

IB Public House

Best Sports Bar

• McGregor’s Grill

Bub’s At The Ballpark

True North Tavern

Barleymash

Señor Grubby’s Oceanside

Best Tequila Bar

• El Chingon

Cantina Mayahuel

Baja Betty’s

Señor Grubby’s

Puesto at the Headquarters

Best Uptown Bar

• Park & Rec

Uptown Tavern

Bluefoot Bar and Lounge

Madison

Louisiana Purchase

Best Wine Bar

• Splash Wine Lounge and Bistro

Vin de Syrah

The Rose Wine Bar

The Wine Lover

Fruitcraft