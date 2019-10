2019 Readers Polls: San Diego Life

Best Beach

• Coronado Beach

La Jolla Shores Beach

Pacific Beach

Black’s Beach

Mission Beach

Best College or University

• San Diego State University

University of California San Diego

California State University San Marcos

Point Loma Nazarene University

Palomar College

Best Elected Official

• Todd Gloria

Zeb Navarro

Richard Bailey

Matt Hall

Chris Ward

Best Hiking

• Torrey Pines State Reserve

Cowles Mountain

Mission Trails Regional Park

Potato Chip Rock

Iron Mountain

Best Neighborhood

• North Park

Barrio Logan

Point Loma

Hillcrest

Normal Heights

Best Place to Go Camping

• Campland on the Bay

San Elijo State Beach

South Carlsbad State Beach Campground

La Jolla Indian Campground

Cuyamaca Rancho State Park

Best Public Park

• Balboa Park

Chicano Park

Waterfront Park

Kate Sessions Park

Embarcadero

Best Radio Program

• DSC

Not So Serious Radio

War of the Roses

Live from the Hive

Best Radio Station

• KPBS

91X

KSON

Channel 93.3

101.5

Best Sports Team

• San Diego Padres

San Diego Gulls

SDSU Aztec Football

SDSU basketball

San Diego Legion

Best Tourist Attraction

• San Diego Zoo

Balboa Park

SeaWorld San Diego

Lions Tigers & Bears

Seaport Village

Best TV Anchor

• Shally Zomorodi

Kimberly Hunt Smith

Raoul Martinez

Carlo Cechetto

Best TV Station

• KPBS Public Media

KUSI

NBC 7

KFMB-TV

KGTV Channel 10 (ABC)

Best TV Weathercaster

• Dagmar Midcap

Aloha Taylor

Shawn Styles

Megan Perry

Karlene Chavis